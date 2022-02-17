Kırşehir Kındam TOKİ kura sonuçları isim listesi
Kırşehir Kındam TOKİ konutları için heyecan dorukta. Kındam TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Kırşehir Kındamalle kura sonuçları isim listesi! TOKİ Kırşehir Kındam sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kırşehir Kındam 1+1, 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Kırşehir Merkez Kındam kura çekilişi canlı yayın izle! Kırşehir TOKİ 2+1/ 3+1 332 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi ve sonuç ekranı! Kırşehir Kındam 2+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi:
Berat Aydın
Umut Kanlı
Derya Tavuk
Ege Kopan
Mehmet Dervişoğlu
Osman Mutlu
Abdullasır Bilgin
Sedat Aydın
Abdullah Kaya
Sabriye Erdoğan
Ahmet Koyuncu
Müslüm Ölmez
Rukiye Özerkan
Fatma Yavuz
İnhat Çelik
Zeyd Tofan
Erdem Sönmez
Cihat Süren
Fatih Güleç
Doğan Seyitvan
Fatih Aslan
Davut Karaçay
Mehmet Bakış
Emrah Demiryürek
Atilla Uçan
Mert İnan
Reyhan Tekeci
Bilal Yılmaz
Ayfer Taruk
Emirhan Ertargın
Salim Topuz
Şinasi Pınar
Osman Öztürk
Samet Güneş
Oğuzhan Yılmaz
İbrahim Bek
Mehmet Ali Karzan
İlkay Kaplan
İknur Ersoy
Hadi Vural
Ayla Kocamış
Cengiz Kolukırık
Bedirhan Akın
Demet Yurteri
Emine Nur Saltar
İbrahim Dinç
Bülent Akşit
İzyar Yalçın
Fatih Evin
Zeynep Gürler
Hasibe Vural
Üzeyir Üstündağ
Çoşkun Deniz Öztürk
Harun Meral
Merve İrem Kırılmaz
Osman Bulut
Cahit Vural
Hikmet Toprak
Gülten Yazgan
Necip Dayan
Tuğçe Yaşar Özalsan
Gürkan Uludağ
Tahir Ulukan
Eren Arkan
Uğur Yılmaz
Gazi Kaplan
Abdu Bahri Gürsel
Tayyip Duyan
Nagihan Özkan
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