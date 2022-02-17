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Ekonomi Kırşehir Kındam TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

Kırşehir Kındam TOKİ kura sonuçları isim listesi

Kırşehir Kındam TOKİ konutları için heyecan dorukta. Kındam TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Kırşehir Kındamalle kura sonuçları isim listesi! TOKİ Kırşehir Kındam sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kırşehir Kındam 1+1, 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 11:13:00 - 2022-02-17 11:25:26
Kırşehir Kındam TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kırşehir Merkez Kındam kura çekilişi canlı yayın izle! Kırşehir TOKİ 2+1/ 3+1 332 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi ve sonuç ekranı! Kırşehir Kındam 2+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi:

Berat Aydın

Umut Kanlı
Derya Tavuk
Ege Kopan
Mehmet Dervişoğlu
Osman Mutlu
Abdullasır Bilgin
Sedat Aydın
Abdullah Kaya
Sabriye Erdoğan
Ahmet Koyuncu
Müslüm Ölmez

Rukiye Özerkan

Fatma Yavuz
İnhat Çelik
Zeyd Tofan
Erdem Sönmez
Cihat Süren

Fatih Güleç

Doğan Seyitvan

Fatih Aslan

Davut Karaçay

Mehmet Bakış

Emrah Demiryürek

Atilla Uçan

Mert İnan

Reyhan Tekeci

Bilal Yılmaz

Ayfer Taruk

Emirhan Ertargın

Salim Topuz

Şinasi Pınar

Osman Öztürk

Samet Güneş

Oğuzhan Yılmaz

İbrahim Bek

Mehmet Ali Karzan

İlkay Kaplan

İknur Ersoy

Hadi Vural

Ayla Kocamış

Cengiz Kolukırık

Bedirhan Akın

Demet Yurteri

Emine Nur Saltar

İbrahim Dinç

Bülent Akşit

İzyar Yalçın

Fatih Evin

Zeynep Gürler

Hasibe Vural

Üzeyir Üstündağ

Çoşkun Deniz Öztürk

Harun Meral

Merve İrem Kırılmaz

Osman Bulut

Cahit Vural

Hikmet Toprak

Gülten Yazgan

Necip Dayan

Tuğçe Yaşar Özalsan

Gürkan Uludağ

Tahir Ulukan

Eren Arkan

Uğur Yılmaz

Gazi Kaplan

Abdu Bahri Gürsel

Tayyip Duyan

Nagihan Özkan

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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