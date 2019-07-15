Kırşehir Belediyespor’dan transfer atağı KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyespor takımı yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyespor takımı yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güneykent Tesislerinde yapılan transfer tanıtım toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Osman Uçar, Kırşehir Belediyespor takımın 2. Ligde de en iyi yere ulaşacağını söyledi.



2019- 2020 sezonunda mücadeleci bir takım kurarak şehirle takımın bütünleşmesini sağlayacaklarını ifade eden Uçar, “Kırşehir Belediyesporumuz renklerine bağladığı oyuncularla birlikte yeni ligde yeni bir ruhla takımla futbol severlerin karşısında olacak. Bizler sahada yenilse de alkışlanan bir takım olsun istiyoruz. Hedeflerimiz takımımızın üst sıralarda yer alarak 1. Lig yolunda ivme kaydetmesidir.”dedi.



Takıma, Kırklareli Spor’dan İlker Sayan, Anadolu Selçuklu Spor’dan da Anıl Mercan katılarak sözleşmelerinin imzalanması sonrası tesislerde ve Ahi Stadında incelemelerde bulundu.

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