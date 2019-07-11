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Kırşehir Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı

Bölgesel Amatör Lig’den 3.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:42
Kırşehir Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı

Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e oradan da şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Kırşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer atağına geçti.


Kırşehir Belediyespor’da yeni transferler Onur Karakabak, Erbay Eker ve İsmail Düzgün, yeşil-beyaz forma giyerek sözleşmelerini imzaladı. Kulübün Güneykent Tesisleri’nde yeni oyuncuların basına tanıtım toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Osman Uçar, "Herkes biraz sabırlı olmalı, şehri ile bütünleşen bir takım oluşturarak 2. Lig’de de başarılı bir grafik çizeceğiz" dedi. Takımın yeni sezonda ilk transferlerini yaptığını belirten Uçar, "Bu sezonun ilk sözleşmelerini imzaladık. Kırşehir ve Kırşehir Belediyespor’a gönül veren herkesten biz sabır istiyoruz. Zamanla şehre ve takıma yakışır oyuncular alacağız" şeklinde konuştu.


Kırşehir Belediyespor’u takip ettiklerini ve takımın yükselişinin farkında olduklarını anlatan futbolcular ise açıklamalarında, "2. Lig için iyi bir çıkış yakaladılar ve başarılı oldular. Bu yılda play-off yolunda şehre layık olmak ve bizleri isteyen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlun’a teşekkür ederiz. Uyum içerisinde çalışacak ve tecrübelerimizi takıma katacağız" dediler.


Sözleşmeleri imzalanan oyuncular, kulüp yönetiminin de yer aldığı toplantıda tatlı ikramının ardından tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.


2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig gurupları kura çekiminde Kırmızı Grup’ta yer alan Kırşehir Belediyespor’un rakipleri ise Ergene Velimeşespor, Bandırma Baltokspor, Tuzlaspor, Eyüpspor,Kardemir Karabükspor, Etimesgutspor, Ankara Demirspor, Kastamonuspor, Sivas Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare, Van Büyükşehir Belediyespor, Birevim Elazıgspor, Kahramanmaraşspor, Nigde Anadolu FK , Bodrum Belediyesispor, Utaş Uşakspor olacak.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:42
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