Kırsalda yaşam kalitesi artıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Gürsu’nun kırsal mahallelerine kazandırdığı mahalle konaklarıyla kırsalda yaşam kalitesi her geçen gün artıyor.
Hasan Özan Bursa
Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçedeki kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara hızla devam ettiklerini söyledi. Hizmette kent-kırsal ayrımı yapmadıklarını, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Belli bir plan dahilinde yaptığımız projeler bir bir tamamlanıyor” dedi.