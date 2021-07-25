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Yerel Kırsalda yaşam kalitesi artıyor
Yerel

Kırsalda yaşam kalitesi artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Gürsu’nun kırsal mahallelerine kazandırdığı mahalle konaklarıyla kırsalda yaşam kalitesi her geçen gün artıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 10:14:00 -
Kırsalda yaşam kalitesi artıyor

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçedeki kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara hızla devam ettiklerini söyledi. Hizmette kent-kırsal ayrımı yapmadıklarını, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Belli bir plan dahilinde yaptığımız projeler bir bir tamamlanıyor” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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