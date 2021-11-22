“Kırsala sahip çıkmayan şehri yönetemez”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. İşte Belediye Başkanı Yalçın'ın açıklamaları;

“Her şey gıdadan, tarım ve hayvancılıktan geçiyor. Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın önemi daha iyi anlaşıldı. Biz de bu konuda gerek tarım makineleriyle gerekse tohum dağıtımı ile çiftçimize, üreticimize destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bir yandan kurduğumuz tarım makineleri parkı ile daha bilinçli, kolay ve modern yöntemlerle tarım ve hayvancılık yapmalarını sağlıyoruz bir yandan da tohum desteği ile ekim dikimi teşvik edip ilçemizdeki ürün desenini geliştiriyoruz.”

GÜÇLÜ BİR TARIM MAKİNESİ PARKI KURDUK

“İlçeye bağlı kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığa destek olmak amacıyla;

Taş toplama makinesi, Kompost gübre hazırlama makinesi, Katı gübre dağıtım römorku, Anıza direkt ekim makinesi, 2 adet toprak numune alma seti, Mobil tohum eleme selektörüÜzüm sıkma makinesi Mobil koyun yıkama banyoluğu ve Koyun kırkım makinesi temin ederek çiftçimizin hizmetine sunduk.”

Bunlarla birlikte; 275 dekarlık arazide taş toplama işlemi yapıldı, 3.500 m3 çiftlik gübresi kompostlaştırılmak üzere işleme alındı, 322 dekarlık alanda anıza direkt ekim yapıldı, 7.490 adet küçükbaş hayvanın koyun yıkama banyoluğu ile dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Mobil tohum eleme selektörü ile bir aylık bir sürede bizzat üreticinin işletmesine giderek 120 ton hububat (arpa/buğday) tohumu elenip ilaçlandı ve ekime hazır hale getirildi, yeni hizmete sunduğumuz iki adet üzüm sıkma presi ile sadece 20 günde 17 üreticimizin yaklaşık 20 ton üzümü preslenerek yaptıkları pekmezin miktarının ve kalitesinin artması sağlandı.

“Bu makine parkımızla çiftçimizin en büyük iki masrafı olan mazot ve gübreden tasarruf sağlamayı amaçladık. “Biz belediye olarak yakıt ve gübre fiyatlarını ucuzlatamayız ama maliyetlerini azaltabiliriz.”

“53 TON TOHUM DESTEĞİ SAĞLADIK”

“Cumhurbaşkanımızın pandemi dönemi başında ‘Bir karış toprak bile boş kalmasın’ talimatına uygun olarak son iki yılda nadasa bırakılacak 4500 dekarlık araziye ekim yapılmak üzere 31 ton kuru baklagil (nohut, yeşil mercimek ve kuru fasulye) tohumu dağıttık, kuru fasulye ekimi yapan çiftçilerimiz Alaybeyli Mahallemizde 1’e 45 oranında verim aldı.

Ayrıca üreticimizin yem maliyetini düşürmek amacıyla 22 ton yem bitkisi (macar fiğ) desteğinde bulunduk, bunun yanı sıra AGÜ’ye ait yıllardır atıl vaziyette duran 200 dekarlık araziye önceki yıl nohut ekimi yaptık, aynı araziye bu sonbaharda da 5,5 ton buğday ekimi gerçekleştirdik.

35.6 ton buğday hasadından elde ettiğimiz buğdayları un haline getirerek ihtiyaç sahiplerine dağıttık, sürekli olarak bilinçli tarımı teşvik ediyoruz ve bu konuda çalışma yapanlara destek oluyoruz. Kamber Mahallesinde toprağa ve iklime uygun 10 bin elma ağacı diken ve çok güzel sonuçlar alan çiftçimizin elektrik ve kilitli parke gibi altyapı taleplerine katkı sağladık.

Hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini azaltmak için Çerezlik Kabak ekimi yapan çiftçilerimizin tarlada bıraktıkları kabak posalarını yeme dönüştürmek amacıyla silaj makinesi desteği sağladık. İki yılda 1.100 ton kabak posası silajı yapması sağlandı, Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO’na, Mevlana Mahallesi’ndeki bir dükkânımızı tahsis ettik. Burada, ürettikleri doğal süt ve süt ürünlerinin satışını yapıyorlar, kırsalımızda üretilen sütlerin değerlendirilmesi için ORAN Kalkınma Ajansına “Süt Evi” projesini sunduk ve bu projeyi Kayseri Üniversitesi ile birlikte hayata geçiriyoruz, kırsal mahallelerimizde meraların ıslahı kapsamında 2.500 dekarlık alanda mera otu ekimi yaptık.”