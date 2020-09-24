  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırsal kalkınma için 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak
Aktüel

Kırsal kalkınma için 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bu hibe sayesinde 90 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:12:10 -
Kırsal kalkınma için 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) çerçevesinde destek almaya hak kazanan 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, IPARD-II destekleri 8. Başvuru Çağrısı 4. Grup sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörü çerçevesinde, et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, meyve-sebze soğuk hava depoları, işleme ve paketleme tesisleri ile su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına destek veriyoruz. Avrupa Birliği standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ile 50 arasında hibe desteği sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, TKDK'nin uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 25 Kasım 2019'da yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 4. Grup sonuçlarının belli olduğuna dikkati çekerek, "Açıklanan 34 projeye 35 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Bu hibe sayesinde 90 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Desteklenecek proje konuları

Öte yandan, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin 10'u süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 6'sı kırmızı et işleme ve kesimhane, 1'i kanatlı eti işleme ve kesimhane, 3'ü su ürünleri işleme yatırımı, 14'ü de meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor.

Çağrı kapsamında onaylanan projeler, www.tkdk.gov.tr web adresinden kamuoyuna açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması
Gündem

Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'ları Türkiye'den daha iyi kullanan bir ülke yok d..
Tercih robotu
Eğitim

Tercih robotu

Tercih robotu nedir? Tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK ATLAS tercih robotu nasıl açılır? Tercih robotu hakkında merak edilenler…..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı