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Kırsal kalkınma desteklerinde TSE ve CE belgesi düzenlemesi

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında kolaylık sağlandı- Bu kapsamda deney raporu, TSE ve CE belgesi veren kuruluşların istenen belgeleri düzenleyemediklerini bildirmeleri durumunda makine ve ekipman alımlarında söz konusu belgeler aranmayacak- Yatırımcılar, kırsal kalkınma projesiyle ilgili talep edilen raporlarla birlikte yapı kayıt belgesini de ibraz etmekle yükümlü kılındı

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
Kırsal kalkınma desteklerinde TSE ve CE belgesi düzenlemesi

ANKARA (AA) - Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında, ilgili kurumların onayı halinde TSE ve CE belgesi aranmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"leri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında kolaylık sağlandı.

Buna göre, yatırımcılar, kırsal kalkınma projeleriyle ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını 3 ayda bir il müdürlüklerine vermeye devam edecek. Nihai raporla birlikte, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflarla uygulama rehberinde belirtilen belgelerin yanı sıra yapı kayıt belgesinin de il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekecek.

Makine ekipman alımlarında, deney raporu, TSE ve CE belgeleri veren kuruluşların, istenilen bu belgeleri düzenleyemediklerini yazılı bildirmeleri durumunda, hibeye esas bütçe kapsamında alınan makine ve ekipmanlar "özel imalat makineleri" kapsamında sayılacak ve söz konusu belgeler talep edilmeyecek.

Ayrıca, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında başvuruların hibe desteğinden yararlanabilmesi için, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin yanında yapı kayıt belgesinin de başvuru konusuyla uyumlu olması gerekecek. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri kapsam dışında olacak.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
  1. Kırsal kalkınma
  2. Resmi Gazete
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı
  4. yapı kayıt belgesi

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