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Tarım Kırsal alanlardaki kazaların azaltılması için sempozyum düzenlendi
Tarım

Kırsal alanlardaki kazaların azaltılması için sempozyum düzenlendi

Kırsal alanlarla yaşanan trafik kazalarının azaltılması için Eskişehir’de ‘Güvenli Trafik, Güvenli Tarım’ sempozyumu gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 16:18:00 -
Kırsal alanlardaki kazaların azaltılması için sempozyum düzenlendi

İçişleri Bakanlığı’nın kontrolünde gerçekleşen ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ‘Önlem Al, Hayatta Kal’ sloganıyla düzenlenen ‘Güvenli Trafik, Güvenli Tarım’ sempozyumu Eskişehir’de yapıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın ev sahipliği yaptığı ve kırsal alanda yaşanan trafik kazalarının en aza indirilmesini hedefleyen sempozyuma, Erol Ayyıldız, Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz, İI Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İI Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Mili Eğitim Müdürü Pervin Töre, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, İI Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü personelleri katıldı.

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