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Kırmızı yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Sabah kahvaltılarında dahi yiyebileceğiniz enfes bir turşu tarifi: Kırmızı yağlı biber turşusu. Tadı ve kıvamı yerinde olan bu turşuyu, denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz. Peki yağlı turşu nasıl yapılır? Kırmızı biberli turşu nasıl yapılır? Kırmızı biberli sirke turşusu lezzetli olur mu? Bütün cevaplar haberimizde...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:10
Kırmızı yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Turşu kurmanın tam vakti gelmişken, kırmızı biber turşusu koymadan olmazdı. Besleyiciliği ve vitaminleri sayesinde sofradan eksik edilmemesi gereken kırmızı biber, turşu yapıldığında bir de probiyotik kaynağı oluyor.

Sirkeli yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Lezzeti ve kıvamı tam yerinde, damakları şenlendirecek enfes turşunun tarifi...

Malzemeler

  • 1 kg kırmızı biber
  • 1 su bardağı sirke
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • Yarım yemek kaşığı kaya tuzu
  • 5 diş sarımsak
  • 8 dal maydanoz

Yapılışı

Biberlerin tohum ve saplarını temizleyip doğrayın.

Tencereye yağ, sirke ve suyu alıp kaynatın.

Biberleri tencereye alın ve 3-4 dakika haşlayın. Renkleri çok dönmeden çıkartın ve soğumaya bırakın.

Üzerine sarımsak ve maydanozları ilave edip, harmanlayın.

Kavanozlara doldurun. Soğuyan yağ ve sirkeli karışımı üzerine boşaltın.

Soğuyup bir gün dinlendikten sonra, buzdolabına kaldırın.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:10
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