Kırmızı siyahlıların maçında kazanan çıkmadı!
Süper Lig'de bugün gündüz kuşağında oynanan maçta kırmızı siyahlı Gaziantep FK ile kırmızı siyahlı Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü Alexandru Maxim’den konuk ekibin golü ise Serginho'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Gaziantep FK'nın golünü 54. dakikada Alexandru Maxim kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golü 63. dakikada Serginho'dan geldi.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 30 yaptı. Son sırada yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 14 puana yükseldi.
Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında kalecinin elinden kaçırdığı topa Bartuğ'un vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Biraschi'nin altıpas üzerinden vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.
9. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza yayı gerisinde topla buluşan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
11. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
13. dakikada Larsson'un uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Berkay Özcan'ın üst köşeye sert şutunda, kaleci Zafer topu kornere çeldi.
24. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Perez'in ceza sahası dışında sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Lungoyi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Gassama'nın kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'te kaldı.
37. dakikada Maxim'in ceza sahasına ortasında savunmanın arkasına düşen topu kontrol eden Gassama'nın ceza sahası sağ iç çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
47. dakikada Bartuğ Elmaz, rakip yarı alanın ortalarında kaleye sert vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
54. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Bayo'nun pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda, savunmaya çarpan top ters köşeden ağlarla buluştu: 1-0
56. dakikada Bayo'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.
63. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakibin kaptırdığı topu kontrol eden Tiago Çukur'un pasını alan Sergio Junior'un uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1
74. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında Yusuf'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden sert şutunda, kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.
78. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bayo, arkada direğe doğru gelen topa sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
87. dakikada kullanılan taç sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu'nun gelişine vuruşunda, kaleci Grbic topu köşeden kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.