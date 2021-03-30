Kırmızı renkli illerde yüz yüze eğitim var mı? Yüz yüze eğitim nerede hangi illerde var?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. MEB'den yapılan açıklamada, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek" denildi.

Yüz yüze eğitim nerelerde var? Uzaktan eğitim olan iller hangisi?

Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.





Mavi renkli il hangisi?

Mavi renkli il sadece Şırnak kaldı.

Sarı renkli iller hangileri?

Sarı renkli (Orta risk) iller: Uşak, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Batman(10 il)

Turuncu renkli iller hangileri?

Turuncu renkli (Yüksek risk) iller: Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir,Burdur, Bingöl,Ağrı Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Kars.(12 il)

Kırmızı renkli iller hangileri?

Kırmızı renkli (Çok yüksek risk) iller: İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman, Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Iğdır.(58 il)

Maviden sarıya geçen iller hangileri?

Maviden sarıya geçen iller (ORTA RİSK): Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari, Van, Uşak(10 il)

Maviden turuncuya geçen iller hangileri?

Maviden turuncuya geçen iller: Bingöl, Ağrı.

Maviden kırmızıya geçen iller hangileri?

Maviden kırmızıya geçen il: Iğdır.

Sarıdan turuncuya geçen iller hangileri?

Sarıdan turuncuya geçen iller: Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Kars(9 il)

Sarıdan kırmızıya geçen iller hangileri?

Sarıdan kırmızıya geçen ille: Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum (19 il)

Turuncudan kırmızıya geçen iller hangileri?

Turuncudan kırmızıya geçen iller: İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan. (22 il)

Kırmızıda kalan iller hangileri?

Kırmızı rengini koruyan iller: Edirne, Balıkesir, Sakarya,Konya, Aksaray, Sinop,Samsun,Amasya,Tokat,Ordu,Giresun,Gümüşhane,Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman.

Kırmızıdan turuncuya dönen iller hangileri?

Kırmızıdan turuncuya dönen ill: Burdur.