Kırmızı pancar faydalarıyla şaşırtıyor

Genellikle turşu olarak tüketilen pancar, vitamin deposudur. İçeriğinde A, B6, B12, C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra niyasin, riboflavin, kolin, betain ve pantotenik maddeleri barındırır. Kırmızı pancar da bir pancar çeşididir. Birçok bilimsel araştırmaya konu olan kırmızı pancarın her araştırma sonucu farklı bir faydası kanıtlanmıştır. İnsanın günlük ihtiyacı olan vitaminleri sağlayan kırmızı pancar, bağışıklıktan sindirime kadar hemen hemen vücudun tüm sistemlerini yenilemede etkilidir. Özellikle stres gibi günümüzde yaygın olan birçok rahatsızlığa birebir gelir. Uzmanlar,mevsim geçişlerinde pancar suyu tüktilmesini tavsiye eder. Avrupa'da sıklıkla tüketilen pancar, Asya ülkelerinde yüzyıllardır alternatif tıp ve besin olarak kullanılmaktadır. Peki kırmızı pancar nelere iyi gelir?

İşte kırmızı pancarın inanılmaz faydaları...

- Pigmenti maddesi bakımından zengindir. Bu madde, cilt, akciğer ve kolon kanserlerini önler.

- Vücuttaki serbest radikalleri ve trombosit hücreleri dengede tutarak ödem gibi durumların yaşanma riskini azaltır.

- Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolestorolü yükseltir. Böylece kalp sağlığını korur.

- Homosistein seviyesini düşürerek damarların zarar görmesini engeller.

- Karaciğerdeki toksinleri temizlemede en etkili doğal ilaçtır.

- Güçlü bir antioksidandır. vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Mide, safra kesesi ve böbrekleri temizler.