Kırmızı meyveli soğuk çay tarifi
Sıcak günlerde içinizi serinletecek lezzetli ve sağlıklı bir içecek istiyorsanız sizde bu tarifi evinize deneyebilirsiniz.09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:21
MALZEMELER:
250 gram kırmızı meyve ( Yaban mersini, böğürtlen, frambuaz)
1 yemek kaşığı pudra şekeri
1 su bardağı su
DİĞER MALZEMELER:
15 adet buz küpü
1 adet dilimlenmiş limon
10 adet kırmızı meyve
3 demlik demlenmiş poşet yeşil çay
YAPILIŞI:
Derin bir sos tenceresine kırmızı meyveleri alın pudra şekeri ve 1 bardak su ilave ederek pişirin
Karışımı kaynayana kadar pişirin.
Kaynayan karışımı blender ile püre kıvamına getirin.
Sürahiye buzları doldurun. Soğumuş olan kırmızı meyve sosu ve isteğe bağlı tane kırmızı meyveleri de ekleyerek içebilirsiniz.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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