Kırmızı meyveli soğuk çay tarifi

MALZEMELER:

250 gram kırmızı meyve ( Yaban mersini, böğürtlen, frambuaz)

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı su

DİĞER MALZEMELER:

15 adet buz küpü

1 adet dilimlenmiş limon

10 adet kırmızı meyve

3 demlik demlenmiş poşet yeşil çay

YAPILIŞI:

Derin bir sos tenceresine kırmızı meyveleri alın pudra şekeri ve 1 bardak su ilave ederek pişirin

Karışımı kaynayana kadar pişirin.

Kaynayan karışımı blender ile püre kıvamına getirin.

Sürahiye buzları doldurun. Soğumuş olan kırmızı meyve sosu ve isteğe bağlı tane kırmızı meyveleri de ekleyerek içebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.