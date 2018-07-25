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Kırmızı mercimek az nohut çok olacak

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, bu yıl kırmızı mercimek rekoltesinde azalma beklendiğini ancak nohut üretiminin ihtiyacı karşılayıp, ihracat yapabilecek seviyede olmasının hedeflendiğini bildirdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:17
Kırmızı mercimek az nohut çok olacak

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı da olan Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kırmızı mercimek ve nohut üretim alanlarındaki bitki gelişimi, verimlilik, hastalık durumu ve rekolte tahmini amacıyla her yıl incelemelerde bulunduklarını hatırlattı.

Bu yıl kırmızı mercimek ekim alanlarının azaldığını belirten Özdemir, olumsuz hava şartları nedeniyle verimin de düşük olmasının beklendiğini ifade etti.

Özdemir, şöyle devam etti:

“Kırmızı mercimekte geçen yıl dekar başına 140-160 kilogram olan mahsul, bu yıl 80-120 kilogram seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, hasat öncesi yağan yağışlar bitkileri yere yatırdı. Bunun sonucu olarak da bitkiler çürüdüğünden maalesef çoğunlukla ölü ve cılız taneler ortaya çıktı. Diğer yandan, özellikle Silvan, Ergani, Batman ve Bismil gibi önemli üretim bölgelerinde hasat öncesi dönemde 23 gün boyunca yağışlar vardı. Bu yağışların etkisiyle toprak ve hava nemliydi. Bu iklim şartları ise tebeşirli tanelere neden oldu.”

Özdemir, bir önceki yıldan devreden yaklaşık 40-50 bin ton düzeyinde kabuklu kırmızı mercimek stoku bulunduğunu aktararak, kırmızı mercimekteki olumsuz tabloyu bir nebze bertaraf edecek en önemli unsurun bu stoklar olduğunu belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:17
  1. Batman
  2. Mersin Ticaret Borsası
  3. kırmızı mercimek
  4. nohut

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