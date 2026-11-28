Kırmızı Masa'nın konuğu İlahiyatçı Halis Aydemir
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Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa programına bu hafta İlahiyatçı Halis Aydemir olacak.
Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, İlahiyatçı Halis Aydemir konuk olacak.
Kırmızı Masa’ya Prof.Dr.Halis Aydemir konuk oluyor.. Farklı yorum ve mezhepler tekfir sebebi olabilir mi? Türkiye’de din-devlet ilişkileri niçin tartışılıyor? Gençliği tehdit eden meseleler neler? Akıl -vahiy ilişkisi, Selefilik, sufizm, tarikatlar, Mesih ve gayb...
Muharrem Coşkun soracak, İlahiyatçı Halis Aydemir cevaplayacak.
Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.
Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=Tv_RyHzQYn8
Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.