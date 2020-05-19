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Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu

Çanakkale’de altı solungaçlı canavar olarak bilinen boz camgöz türü köpek balığı, ölü olarak sahile vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:22:22 -
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu

Çanakkale’de altı solungaçlı canavar olarak bilinen boz camgöz türü köpek balığı, ölü olarak sahile vurdu.


Çanakkale’de akşam saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ölü ve boydan boya yarılmış bir köpek balığı vurduğunu gördüler. İlk önce tedirgin olan vatandaşlar, daha sonra ölü köpek balığının fotoğraflarını çektiler. Kısa sürede kokmaya başlayan köpek balığından rahatsız olan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.


Kıyıya vuran köpek balığının Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeyle koruma altında tutulan, nesli tükenmekte olan ve Latince ismi "Hex Anchus Griseus" olan altı solungaçlı köpek balığı olduğunu belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, “Halk arasında bu balık boz cam göz olarak bilinen bir balık. Altı yarıklı canavar olarak tabir edilen balık hassas türler arasında bulunmakta ve boyları 5 metreye kadar ulaşmakta. Balık büyük ölçüde zarar görmüş durumda. Karın bölgesinden yaralanmış. Benim tahminim bu zarar büyük tekneler tarafından verilmiş. Çünkü bizim küçük balıkçılarımız bundan korkarlar ve zarar vermezler. Bu balığın bir özelliği ise canlı doğuruyor izlenimini veren derin deniz balıklarındandır. Bu balık kesinlikle insanlara saldırabilen bir balık değildir. Balık çok derin sularda yaşamaktadır” dedi.

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