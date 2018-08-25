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Kırmızı listedeki teröristin nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Yeşilköy kırsalında 3 gün önce düzenlenen operasyonda öldürülen PKK'lı teröristler Türk Tarık kod adlı Barış Öner ile Sorej kod adlı İranlı'nın nasıl öldürüldükleri ortaya açıktı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:05
Kırmızı listedeki teröristin nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı!

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Operasyon Timleri'nin (JOPER) 3 gün önce etkisiz hale getirdiği iki teröristle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bölgede üç evden hırsızlık yaptığı belirlenen teröristlerin çaldıkları limonataları içtikleri ve boş limonata kutuları ile su ararken güvenlik güçlerince operasyon düzenlendiği öğrenildi. Timde görevli keskin nişancının kırmızı listede aranan Türk Tarık kod adlı Barış Öner'i göğsünden vurarak öldürdüğü, İranlı Sorej kod adlı teröristin ise çıkan çatışmada yaralandığı ve kaçmak isterken yine keskin nişancı tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

TERÖRİSTLER İKİ GRUBA AYRILMIŞLAR

Bu operasyon öncesinde Karadeniz Açılım Grubu'ndan geriye kalan 4 teröristin iki gruba ayrıldığı, bölgeyi bilen Sorej kod adlı İranlı teröristin Türk Tarık kod adlı Barış Öner ile Kawa kod adlı İranlı teröristin ise Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan ile birlikte gezdiği belirlendi. Barış Öner ve Aras Aslan'ın bölgeyi iyi bilmediği belirtildi. Öldürülen Barış Öner ve Sorej kod adlı teröristin yanında 10 boş limonata kutusu, sırt çantasında da bölgeye ait iki harita bulundu.

Kürtün dağlarında saklandığı tespit edilen diğer iki kaçak teröristin yakalanması için iz takip köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlar sürdürülüyor.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:05
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