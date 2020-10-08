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Gündem Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu, baroya kayıtlı avukat çıktı!
Gündem

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu, baroya kayıtlı avukat çıktı!

Öldürülen terörist Müzeyyen Aydınlı'nın, sağ kolu olan Merve Nur Doğan ile samimi görüntüleri ortaya çıktı. Merve Nur Doğan'ın, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:46:00 - 2020-10-08 10:48:08
Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu, baroya kayıtlı avukat çıktı!

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim'de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 'Kırmızı' kategoride yer alan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu 'Amara Doktor' kod adlı 'Müzeyyen Aydınlı' olduğu tespit edilmişti.

Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konulurken, fotoğraflar arasında terörist Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi pozları ortaya çıktı.

Yapılan araştırma sonrası terörist Aydınlı'nın yanındaki kadının kimliği belirlendi. Teröristin Diyarbakır Barosu'na kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

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