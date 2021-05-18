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Gündem Kırmızı kategorideki 'Agit Bismil' kod adlı terörist öldürüldü
Gündem

Kırmızı kategorideki 'Agit Bismil' kod adlı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı teröristin olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 21:57:00 - 2021-05-18 22:45:29
Kırmızı kategorideki 'Agit Bismil' kod adlı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır kısalında yapılan operasyonda Kırmızı kategoride 10 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Agit Bismil kod adlı terörist Aydın Şimşek'in öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon TL’ye kadar ödülle 'KIRMIZI' kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist; 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisiydi” denildi.

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Yorumlar

Ali

Bu kripto itin resmi yokmu lanetliyelim.
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