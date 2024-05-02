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Yerel Kırmızı ışıkta geçti! 1 kişinin canını aldı, o anlar böyle görüntülendi
Yerel

Kırmızı ışıkta geçti! 1 kişinin canını aldı, o anlar böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-05-02 07:41:00 -

Mersin'de kırmızı ışıkta geçerek bir yayanın ölümüne sebep olan aracın, kaza görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen otomobilin çarpması sonucu yayalardan Sultan Sedef'in (32) öldüğü, sürücü ile birlikte 3 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, otomobilin kavşaktan dönen başka bir araca çarpmamak için ani hareket yapması sonucu yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı.

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