Kırmızı ışıkta geçip ‘Selamımı da söyle’ dedi! Ehliyetine el konulan magandaya 18 bin lira ceza kesildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'da kırmızı ışık ihlali yaparak bir motosiklet sürücüsünü tehlikeye atan özel halk otobüsü şoförü M.K.'nin ehliyetine el konuldu. Tepki gösteren motosiklet sürücüsüne ‘Ne olacak neyse cezamız öderiz! Selamımı da söyle’ diyen magandaya 18 bin lira para cezası uygulanırken, psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü M.K., kırmızı ışıkta geçerek yeşil ışıkta ilerlemek isteyen motosiklet sürücüsünü tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücü arasında da dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Motosiklet sürücüsünün, "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, beni ezeceksin" şeklindeki tepkisine otobüs şoförü, "Ne olacak, cezamızı çekeriz" diye karşılık verdi.
SELAMIMI DA SÖYLE DİYEREK GAZLADI
Motosiklet sürücüsünün plakasını aldığını söylemesi üzerine ise otobüs şoförünün, "Selamımı da söyle" ifadelerini kullandığı görüldü.
Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda otobüs sürücüsü M.K.'nin ehliyetine el konulurken, 17 bin 912 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü ayrıca psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.