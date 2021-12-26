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Yerel Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı! Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çaptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 03:35:00 -
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Hamit Coşartekin (24) yönetimindeki 16 AEH 837 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkasından gelen Hasan Kılıç (23) yönetimindeki 34 RP 9786 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan yolcular Firuze Coşartekin (53), Hüseyin Coşartekin (60), Yusuf Kaya (23) ve Sefa Kaya (22) yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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