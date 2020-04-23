Kırmızı ışıkta beklerken üzerine kurşun yağdırıldı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kişi, aracıyla kırmızı ışıkta beklediği esnada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Işıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre olay dün 19.30 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Oktay Yıldız isimli şahıs yolda kırmızı ışıkta beklediği esnada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 4 el ateş ederek Yıldız'ı yaralayan şahıs hızla olay yerinden kaçtı.

Yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Arabasının içinde silahlı saldırıya uğrayan Oktay Yıldız, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oktay Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yıldız'ı vuran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.