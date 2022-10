Kırmızı ette büyük skandal! Bu yapılan şeytanın bile aklına gelmez

Kırmızı et fiyatları uçarken, et üreticileri yüzde 35 daha zam yapılmasını istiyor. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, ete yüzde 35 zam isteklerine tepki göstererek, et üzerinden dönen dolapları açıkladı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, ete yüzde 35 zam gerektiğine dair açıklamalara tepki gösterdi. “Ette fiyat artışına ihtiyaç yok. Böyle açıklamalar yapanların kimin değirmenine su taşıdığı araştırılmalı. Bütün lobiler birleşmiş; tedarikçi ve satıcılar beraber çalışıp, gıdayı çok yüksek kârlarla satıyorlar” diyen Çelik, yem ile birlikte tüm gıda ürünlerine taban ve tavan fiyat uygulaması istedi.

Bazı mezbahalarda karkas ete yüksek tazyikli su sıkılarak ete su katıldığını da iddia eden Çelik, “Bu yolla etin ağırlığı artırılıyor, tadı da kaçıyor. Helale haram katanlara dur denmeli” dedi. Temel gıda ürünlerinde fahiş kâr hırsının durdurulması için taban ve tavan fiyat belirlenmesi gerektiğini belirten Çelik şöyle konuştu:

Hepsi inek sütü fiyat niye farklı?

- Market reyonlarındaki etiketler her gün güncelleniyor. Bütün lobiler birleşmiş. Tedarikçi ve satıcılar, beraber çalışıyor. Devletimiz bu fırsatçılara imkân tanımamalı. Çok sayıda firma süt üretiyor, hepsinin içindeki inek sütü ama biri 14 liraya, diğeri 22 liraya öteki 26 liraya satıyor. Buna müdahale edilmeli.

Tereyağı ile süzme peynirin fiyatı nasıl aynı olur?

- Örneğin bir kilo tereyağı ortalama 100 liraya satılırken, süzme peynirin nasıl olup da 95 liraya satılabildiğini biri açıklamalı. Gıda komitesi bilimsel olarak üretim maliyetlerini ortaya koyup, market rafındaki satış fiyatıyla karşılaştırılmalı. Temel gıda ürünlerinde üreticinin de tüketicinin de kaderi serbest piyasanın eline bırakılmamalı. Hem yemde hem de temel gıda ürünlerinde taban ve tavan fiyatlar belirlenmeli. Ürünün üreticinin elinden çıkan maliyeti ve rafa gidene kadarki maliyetin bir tablosu çıkarılmalı. Tabloya göre kâr payı incelenmeli. Örneğin, yüzde 50 kâr payı yerine yüzde 250 yazan markete cezai işlem yapılmalı.