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Kırmızı etin fiyatı böyle belirlenecek

Kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da buna göre belirlenmesi sağlanacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi 20:12
Kırmızı etin fiyatı böyle belirlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığının  uzun süredir üzerinde çalıştığı karkas ette kaliteye göre sınıflandırma  yapılmasına yönelik düzenlemenin ayrıntıları belli oldu.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyum amacıyla yapılacak düzenlemeyle sığır  karkas etleri, 8 aylıktan başlamak üzere hayvanın yaşına göre A, B, C, D, E ve Z  olmak üzere 6 kategoriye ayrılacak.

Sığır karkas etleri, hayvanın kas yapısı ile yağ miktarına göre de  sınıflandırmaya tabi tutulacak. Karkas etler, kas yapısına göre S (en üst), E  (mükemmel), U (çok iyi), R (iyi), O (orta-vasat), P (kötü) gibi harflerle  sınıflandırılacak. Yağ dokusuna ilişkin sınıflandırma ise 1 (düşük), 2 (zayıf), 3  (ortalama), 4 (yüksek), 5 (çok yüksek) gibi rakamlara göre yapılacak.

Onaylı kesimhaneler, 8 ay ve üzeri yaştaki sığırlardan elde edilen tüm karkasların, uygun şekilde sınıflandırılması ve tanımlanmasını sağlamak üzere  tedbir alacak. Sınıflandırmalar, kesimhanede yapılacak ancak yıllık ortalama 150  baş ve altında sığır kesen kesimhanelerin sınıflandırma yapma zorunluluğu  olmayacak. Sınıflandırma işlemi, hayvanın kesiminden itibaren en geç bir saat  içinde yapılacak.

Karkas etlerinin sınıflandırılması işaret yoluyla tanımlanacak.  İşaretleme, okunabilir, silinmez, toksik olmayan, ısıya ve suya dayanıklı, gıda  kodeksine uygun renklendirici kullanılarak, karkasın dış yüzü damgalanarak  yapılacak. İşaretleme, kesimhane onay numarası, kesim tarihi, karkas ağırlığı  gibi bilgilerin yer aldığı etiketleme yoluyla da gerçekleştirilebilecek.

Sınıflandırma sonuçları, kesim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere  yazılı veya elektronik olarak bildirilecek. Sınıflandırma işlemi, bu iş için  yeterlilikleri sertifikalandırılmış uzman sınıflandırıcılar tarafından yapılacak.  Bu kişilerin sertifikalandırılması da oluşturulacak Karkas Sınıflandırma Üst  Kurulu tarafından yürütülecek.

Yapılan sınıflandırmalar, önceden haber verilmeden yetkili mercilerce  denetlenecek. Kontroller 3 üç ay içinde en az iki kez gerçekleştirilecek. Hatalı  sınıflandırma yapılmasının tespiti halinde, sertifika ve ruhsatların iptaline  varan yaptırımlar uygulanabilecek.

Sınıflandırmaya göre fiyatlama

Yapılacak sınıflandırma ölçütüne göre karkas etin pazar fiyatı  belirlenecek. Hayvanın pazar fiyatı, tedarikçiye ödenen katma değer vergisi dahil  net fiyat olacak. Bu fiyat, karkas için her 100 kilogram başına ifade edilecek.  Fiyatlamanın, hayvanın yaşına göre belirlenen 6 kategoriyle kas yapısı ve yağ  örtüsüne göre yapılan sınıflamayla ilişkisi olacak. Örneğin, karkas et için A  (12-24 aylık erkek hayvan karkası) kategorisi ve U2 (Kas yapısı çok iyi-yağ  örtüsü zayıf) sınıflaması şeklinde tanımlama yapılabilecek.

Fiyatlar haftalık olarak kaydedilecek ve yetkili mercilere  bildirilecek. Yetkili merciler de her bir sınıf için ortalama bölgesel fiyatı  belirleyecek. Bölgesel fiyatlara göre her bir sınıf için ulusal başlangıç fiyatı  da hesaplanabilecek.

Yeni oluşturulacak Karkas Sınıflandırma Üst Kurulunda, Tarım ve Orman  Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulusal Kırmızı Et Konseyi ve Türkiye Odalar ve  Borsalar Birliğinden temsilciler olacak. Kurul, sınıflandırma çalışmalarına yön  verecek, sınıflandırıcıların ruhsatlandırılmasını sağlayacak, izleme ve  değerlendirme yapacak. Karkas etin sınıflandırmasını gerçekleştireceklere yönelik  eğitim programları ve sınavlar da düzenlenecek.

Söz konusu düzenlemelerin, gerekli altyapı hazırlıklarının ardından  2021 yılından itibaren uygulanması planlanıyor.

"Önce kesim standardı uygulanmalı"

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Genel Başkanı Ahmet Hacıince, AA  muhabirine, Türkiye'de karkas sınıflandırmasına gidilmesinin doğru bir karar  olacağını ancak bu uygulama öncesi yapılması gereken düzenlemeler bulunduğunu  söyledi.

Öncelikle ülkede hayvan kesimlerine yönelik standardın tam olarak  uygulanması gerektiğini belirten Hacıince, "Yağlı ve yağsız gibi kesim şekilleri  var. Kesim standardı uygulanmadan karkas standardının uygulanmaya çalışılması  havada kalır ancak biz yine de karkas standardı çalışmasını destekliyoruz. Konu  en baştan ele alınarak önce kesim standardı düzenlenmeli. Sektöre ilişkin bu tür  konularda konseyimize görev verilmeli. Biz şimdi UKON olarak bu konuda bir rapor hazırlıyoruz ve önümüzdeki günlerde bakanlığa sunacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 20:12
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