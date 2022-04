Kırmızı ete yine zam geliyor! Tarih verildi

Yapılacak yeni düzenlemeye göre, kesimi ve satışı yapılan büyük baş hayvanlar için hayvan yetiştiricilerine 2 bin 500 TL destek ödemesi verilecek. Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından verilecek ödeme piyasada olumlu karşılansa da et ve süt sektöründeki kronik sorunlara çözüm olmayacağı belirtildi.

Bu desteğin doğru bir adım olduğu ve bir ay boyunca tüketicinin Et ve Süt Kurumu mağazalarından uygun fiyata et alabilmesini sağlayacağını anla­tan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, düzenlemenin et fiyatlarındaki artışa çözüm olmayacağını savundu.

Solakoğlu "ESK ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 150-160 mağa­zası var. Türkiye'de binlerce on binlerce et alınabilen mağaza ve kasap var. Bunların içinde 15-20 tanesinde bir nebze daha ucuza satılması Türkiye piyasasında regülasyon görevi görmez" dedi.

Türkiye'de fiyatların yüksek olmasının ana nede­ninin arz sıkıntısı ve yüksek maliyetler olduğunu anlatan Solakoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de hayvan sayısında ciddi düşüş var ve anaç hayvanlarda kesim, zarar edildiği için devam ediyor. Ramazan sonunda ciddi bir iyileştirme yapılmazsa bu kıyım devam edecek."

Bir ay içinde yüzde 24 zam gelmesi bekleniyor

Süt fiyatlarında olması gereken seviyenin 8 TL civarında olduğunu kaydeden Solakoğlu, burada bir düzenleme beklediklerini dile getirdi.

Çiğ süt fiyatının 5.70 TL'den 7 TL'ye çıkarılabileceğini ve 1 TL de destekleme ödemesi alınabileceğini söy­leyen Solakoğlu, "Yaz döneminde ise ette fiyat­lar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak" dedi.