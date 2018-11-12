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Kırmızı et üretimi yükseldi

Türkiye'nin toplam kırmızı etüretimi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 yükselişle 339 bin 379 ton olarak gerçekleşti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:46
Kırmızı et üretimi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin kırmızı etüretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, üçüncü çeyrekte sığır eti üretimi 306 bin 638 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 28 bin 539 ton olarak öngörüldü. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 4,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalış gösterdi.

Türkiye'nin kırmızı et üretimi, Kurban Bayramı'nın da içinde yer aldığı üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 27,4 geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 yükseldi. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 339 bin 379 ton oldu.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 145 bin 173 ton olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 10:46
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