Kırmızı bültenle aranan teröristler enselendi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a Suriye'den de Türkiye'ye geçmeye çalışan çok sayıda kişinin yakalandığını, bunlardan ikisinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ teröristi olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nde (MSB) yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" denildi.