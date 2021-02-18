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Gündem Kırmızı bültenle aranan terörist bakın nerede yakalandı
Gündem

Kırmızı bültenle aranan terörist bakın nerede yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girerken sınır üzerinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 19:47:00 -
Kırmızı bültenle aranan terörist bakın nerede yakalandı

Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kırmızı bültenle aranan S.A., 1. Hudut Alay Komutanlığı sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen DEAŞ'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Yakalanan terörist ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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