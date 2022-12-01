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Gündem Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba Almanya’da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
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Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba Almanya’da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Almanya’da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 18:52:00 -
Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba Almanya’da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba Almanya’nın Mannheim şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kasten öldürme ve kasten yaralama” suçlarından firarı olarak aranan Serkan Akbaba hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca kırmızı bülten çıkartılmış ve yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya’nın Mannheim şehrinde yakalanması sağlanmıştır.

Ayrıca 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişi ile tehdit, kaçakçılık, basit yaralama' suçlarından da aranan Serkan Akbaba, 30 Kasım 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya’nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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