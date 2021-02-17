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Gündem Kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DEAŞ mensubu sınır dışı edilecek!
Gündem

Kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DEAŞ mensubu sınır dışı edilecek!

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu kadın sınır dışı edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 20:22:00 -
Kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DEAŞ mensubu sınır dışı edilecek!

Hatay’da yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 1’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 2 kişi tutuklanırken kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu kadın sınır dışı edilecek.

Kırmızı bültenle aranıyordu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 3'ü çocuk olmak üzere 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişi, hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Rusya uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Sınır dışı edilecek

Yakalanan 6 kişi Altınözü Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerin ardından Altınözü Adliyesine sevk edildi.

Mahkeme tarafından 1’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 2 kişi tutuklanırken kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne götürüldü.

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