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Gündem Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, enselendi
Gündem

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, enselendi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:35:00 - 2020-12-02 14:54:31
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, enselendi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına Suriye'den Türkiye'ye yapılan yasa dışı geçişleri organize ettiği, silah, patlayıcı madde, mühimmat gibi malzemeleri temin ettiği belirlenen şüpheliyi takibe aldı.

İşlemlerin ardından tutuklandı

Ekipler, bu kişinin Interpol tarafından kırmızı bültenle ve Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi ile İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Ş.K. olduğunu tespit etti.

Ceylanpınar'ın kırsal mahallesine terör ve istihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonla M.Ş.K. gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı.

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Yorumlar

murat

Haberin başlığını okuyunca Osman öcalan mı dedim kendi kendime...
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Kosovalı

PKK da Fetö de diğer terör örgütleri de Yok olsunlar. Artık sonları ysklaşıyor.
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