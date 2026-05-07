Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ teröristi Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'te emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ teröristi kıskıvrak enselendi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.