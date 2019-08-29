Kırmızı bibere ilgi

Kütahya’nın Emet ilçesinde kırmızı acı biber satışlarında yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor.

30 yıldır pazarcılık yapan Hüseyin Duman, yaptığı açıklamada, "İlçe pazarlarında şu sıralarda kırmızı acı biber satışı yoğunlukta. Haftada 3 kamyon biber satışı gerçekleştiriyoruz. Kırmızı biberi bölgedeki vatandaşlarımız daha çok salça yapımında kullanıyor. Bunun yanı sıra şifa kaynağı tarhana yapımında kullanmak için de alan bir çok vatandaşımız var. Bursa’nın ilçelerinden biber temin edip Kütahya ilçelerinde satıyorum. Kilogram fiyatı 3 liradan satıyorum. Üreticiden direk olarak aldığım için kazancımız çok şükür iyi’’ dedi.

Duman, ’’ Şu an piyasa oturmuş değil. Aybaşından itibaren piyasa daha rahat oturur. Hava şartlarından dolayı şu an biber tam oluşmadı. 10 gün sonra biber daha rahat satılır. Arz-talep meselesidir bu. 2 cins biber satılıyor şu anda. Acelesi olanlar hemen alıyor. Vatandaş senede 1 kere bu salçayı yaptığı için fiyatı ne olursa olsun alıyorlar. Kırmızı biber kolayca kilo vermenizi sağlar. Vücut sıcaklığını artırır ve oksijen gereksinimi sağlar. Bu sayede kilo vermek daha kolay bir hale gelmektedir. Kırmızı biber içerisinde bulunan A vitamini gözlere ve bağışıklık sistemine iyi gelir. B vitamini beynin gelişimi için oldukça önemlidir. Vücut metabolizmasını etkiler ve proteinin enerjiye dönüşümüne yardımcı olur’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)