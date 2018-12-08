THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kırmızı biber limondan daha fazla C vitamini içeriyor

Limondan fazla C vitamini ve kansere karşı direniş kırmızı biberde bulunuyor...

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:22
Kırmızı biber limondan daha fazla C vitamini içeriyor

 

Kırmızı biber C vitamini açısından da zengindir. C vitamini oranı limondan daha çoktur. Kırmızı biberler, yeşil biberlerden iki kat daha fazla C vitaminine sahiptir.

Kırmızı biber, iştah açıcıdır. Terlemeyi artırır. Bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu dirençli kılar. Ağrı kesici özelliği biberin yararları arasındadır. Bazal metabolik hızı arttırarak zayıflamaya yardım eder. En önemlisi kansere karşı önleyici etkisi olduğu ısrarla belirtilmektedir.

Kas ağrısı ve yumuşak doku romatizması, iltihabi-romatizmal eklem hastalığı, sedef gibi hastalıklara karşı da biberlerin olumlu etkisi vardır...

Biberde bulunan bazı maddeler; mide asidini düzenleyici ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliktedir. Kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Kan dolaşımına olumlu etki eder. Mikrop öldürücüdür.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:22
  1. Ağrı
  2. kırmızı biber
  3. kırmızı biberin faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarda burun kanaması
    1. Çocuklarda burun kanaması
    2. İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik
    3. Erkekler ev işi yapmalı mı?
    4. Galatasaray'ın Rize 11'i belli oldu
    5. Bakan Albayrak vatandaşlarla özçekim..
    6. Fransa'daki gösterilerde 3'ü polis, 30..
    7. Yunanistan'dan Soldado'ya sürpriz talip
    8. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye..
    9. Bu acının tarifi yok! 'Kuzum sana..
    10. Beşiktaş'tan Mehmet Tutulkan için..
    11. Hekimler anne adayı genç hanımları..
    12. Maçın ardından
    13. Trump açıkladı: Genelkurmay başkan..
    14. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    15. Bakan Kurum'dan 'imar barışı' açıklaması
    16. Çavuşoğlu: Bu politikaya devam edeceğiz
    17. İnsanlar artık kendi sebzelerini..
    18. Paris gösterilerinde şiddet ara..
    19. Aykut Kocaman'a Trabzon'da şok! "Şike..
    20. VakıfBank adını finale yazdırdı
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!