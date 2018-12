Kırmızı biber limondan daha fazla C vitamini içeriyor

Kırmızı biber C vitamini açısından da zengindir. C vitamini oranı limondan daha çoktur. Kırmızı biberler, yeşil biberlerden iki kat daha fazla C vitaminine sahiptir.

Kırmızı biber, iştah açıcıdır. Terlemeyi artırır. Bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu dirençli kılar. Ağrı kesici özelliği biberin yararları arasındadır. Bazal metabolik hızı arttırarak zayıflamaya yardım eder. En önemlisi kansere karşı önleyici etkisi olduğu ısrarla belirtilmektedir.

Kas ağrısı ve yumuşak doku romatizması, iltihabi-romatizmal eklem hastalığı, sedef gibi hastalıklara karşı da biberlerin olumlu etkisi vardır...

Biberde bulunan bazı maddeler; mide asidini düzenleyici ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliktedir. Kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Kan dolaşımına olumlu etki eder. Mikrop öldürücüdür.