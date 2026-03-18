Dünya devleri Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü için devrede! Bir bu eksikti şimdi...
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün yükselen performansı devletin iştahını kabarttı.
Beşiktaş formasıyla etkileyici bir performans gösteren milli futbolcu Orkun Kökçü'ye dünya devleri talip oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş’ın sezon başında Benfica’dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, yükselen performansıyla Avrupa devlerinin transfer listesine yeniden girdi.
Sözcü’nün haberine göre, Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırıp Orkun Kökçü’yü kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan ekibinin, daha genç ve dinamik bir isim arayışı doğrultusunda kısa süre içinde Beşiktaş ile temasa geçeceği belirtildi.
Liverpool’un da ilgisini çeken Orkun Kökçü’nün, A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılması halinde taliplerinin artması ve piyasa değerinin yükselmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlı yönetimin ise şu aşamada Orkun Kökçü ile yolları ayırmayı kesinlikle düşünmediği ifade edildi.
