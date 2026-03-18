İETT’de vukuatsız gün yok! Çarpışan arabalar gitti çarpışan otobüsler geldi

CHP'nin yönetimindeki İETT kurumu resmen dökülüyor. Alkollü İETT şoförü vakası henüz tazeliğini korur iken başka bir skandal daha yaşandı. Üsküdar’da iki İETT otobüsü, otobüs durağında çarpıştı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 09.50 sıralarında Üsküdar Kısıklı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolcu indirmek için otobüse durağına yanaşan 34 HO 3891 plakalı İETT otobüsü, o esnada durakta yolcu indiren 34 HO 3010 plakalı İETT otobüsüne henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otobüsünde camları patlarken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, polis ekipleri kazanın sebebine ilişkin inceleme başlattı.