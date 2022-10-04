Kirlilik yok, kirli propaganda var

Burdur Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, son dönemde zillet paydaşları, fonlu medyası, paralı trolleri ve sözde çevreci STK’ların Salda Gölü’ne yönelik başlattığı karalama kampanyası hakkında Akit’e konuştu. Yenisoy, gölde sararma ve kirlilik olmadığını, tamamen düzmece ve birbiriyle çelişen iddialarla algı operasyonu yürütüldüğünü söyledi.

Kara propaganda var

Salda’nın her açıdan korunduğunu vurgulayan Yenisoy, şunları anlattı: “Salda Gölü ile ilgili çıkan bu ‘yosunlaşma-kararma’ dedikleri 300-400 metrelik kısım, kum bile değil. Orası içilebilir kalitede bir su kaynağı olarak da bilinen ‘Sultanpınarı’ bölgesine ait görüntülerdir. Suyun gözelerinin olduğu ve göle karıştığı taşlık ve toprak bir alandan ibaret. Islak toprak ne renkte olur? Bu ‘koyulaşma’ dedikleri olayın aslı bu. Ayrıca alandaki mevcut ağaç popülâsyonundan rüzgârla taşınan polen ve organik içeriklerin göl çevresinde oluşturduğu tamamen doğal bir renk söz konusu. Salda güzelliğini koruyor ve bu güzelliği yaşaması için herkesi ilçeye bekliyoruz.

Doğal tabiat olayı

Doğal bir tabiat olayı olarak değerlendirilen bu durum üzerinden kara bir propaganda yürütülüyor. Burada ‘Salda Gölünü Koruma Derneği’ adında bir dernek var. Kasıtlı olarak 4 ayda bir, 6 ayda bir bu haberleri yaptırıyor. Salda Gölü’nü sürekli olarak kötü şekilde gündemde tutmaya çalışıyor.

Kafa çekemedikleri için

Gölün etrafı, Beyaz Adalar mevkii, halk plajı, tabiat parkı 2-3 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kontrolü altında ve yapılan proje ile muazzam bir hal aldı. Eski haliyle yeni halini mukayese ettiğinizde aradaki uçurumu göreceksiniz. Geçmişte gölün kenarında içki, uyuşturucu ve benzer rezaletler sergileniyordu. Şimdi bunları yapamadıkları için böyle bir yola başvurdular.”