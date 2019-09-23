0553 313 94 23

Kirli tezgahı istihbarat bozdu! PKK'nın "acılı anneler" planı elinde patladı

Kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri caydırmak isteyen terör örgütü PKK'nın hazırladığı sinsi plan hayata geçirilemeden istihbarat tarafından deşifre edildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
Kirli tezgahı istihbarat bozdu! PKK'nın "acılı anneler" planı elinde patladı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 45 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini 21'inci günde de sürdürürken, örgütün hain bir plan hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı.

Mizansen video çekeceklerdi

Terör örgütü PKK'nın kaçırarak Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki kamplarda eğitim verdiği çocuklarla mizansen video çekip, evlat nöbeti tutan aileleri katlanarak büyüyen ve Türkiye'nin dört bir yanından büyük destek gören eylemlerinden vazgeçirmeye çalışacağı öğrenildi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip bir gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Bugün HDP il binası önündeki oturma eyleminde 45 aile ile 21'nci güne girildi.

"Evlilik" yalanı tutmadı

Diyarbakır’daki eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, "Ailem beni zorla evlendirmek istediği için kaçtım" açıklaması yaptı. Terör örgütünün zorlamasıyla yapıldığı çok belli olan bu açıklamayı, başta HDP’liler olmak üzere bazı çevreler hemen sahiplendi. Mehmet Akar’ın nişanlısı da bu iddianın gerçeği yansıtmadığını, birbirlerini sevdiklerini söylemesine rağmen, aynı çevreler bu algı operasyonunu sürdürmeye devam etti.

PKK'dan arka arkaya orman yangınları

 

Öte yandan terör örgütü PKK, kamuoyunda büyük destek bulan eyleme ilgiyi dağıtmak için bu süreçte birçok eyleme imza attı. İzmir, Antalya, Muğla gibi turizm kentlerindeki orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK, İstanbul’da son 10 günde çıkan orman, fabrika ve gemi kundaklamalarını da kendilerinin yaptığını açıkladı. Terör örgütü, 12 Eylül günü kanlı eylemlerine bir yenisini ekleyerek, Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur mahallesi mevkiinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 7 işçiyi şehit etti.

Kara propagandayı devreye sokmak istediler

Tüm eylem ve saldırılara rağmen Diyarbakır anneleri, HDP İl Binasının önünden ayrılmayınca terör örgütü PKK, başka bir planı devreye sokmaya karar verdi. İstihbarat birimleri, bu konuda boş durmayacağını bildikleri PKK'nın, kaçırılan çocuklarla kara propaganda videosu çekip, örgütün yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlayacağını tespit etti.

İstihbarat birimlerinden alınan bilgilere göre, eli kanlı örgüt, kaçırdığı çocukları, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde restoran, otel, kafe, eczane, mağaza ve alışveriş merkezleri gibi işyerlerinde görüntülemeye başladığı ve hazırlanan mizansene göre onlara, "Anne beni merak etme, ben gurbette para kazanmaya geldim. Rahatım iyi, para biriktiriyorum" gibi açıklamalar yaptırttığı öğrenildi.

İsthibarat kirli tezgahı bozdu

Terör örgütünün bu şekildeki videoları hazırladıktan sonra kendi kaynakları aracılığıyla sosyal medyadan yayınlatıp, annelerin eylemini bitirmeyi amaçladığını tespit eden istihbarat birimleri, bu hain planı da uygulamaya geçemeden deşifre etmiş oldu.

Hem Irak'ın kuzeyinde kesintisiz süren Pençe harekâtları hem de koordineli olarak Türkiye sınırı içindeki bölgelerde hava destekli harekâtlarla büyük darbeler yiyen PKK terör örgütünün çekeceği videolarla, örgüt içinde artan çözülmeleri de engellemeyi hedefliyor.

Terör örgütü PKK, ailelerinden kopararak eli kalem tutacak yaştaki çocukların ellerinde silah vererek kamplarda eğitiyor. Hem Birleşmiş Milletler raporlarında hem de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu raporlarında çok sayıda çocuğun PKK tarafından kaçırıldığı tespit edilmesine rağmen hain örgüt yalanlarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Antalya
  5. terör örgütü PKK
  6. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
  7. PKK
  8. Hacire Akar
  9. HDP
  10. oturma eylemi
  11. HDP il binası
  12. Mehmet Akar
  13. Terör örgütü
  14. Mehmet Akar’ın nişanlısı
  15. algı operasyonu
  16. turizm kentleri
  17. orman yangınları
  18. sosyal medya
  19. yayın organları
  20. kara propaganda
  21. PKK tarafından kaçırılan çocuklar
  22. Irak'ın kuzeyi
  23. PKK terör örgütü
  24. istihbarat
  25. Birleşmiş Milletler
  26. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli için 'geçmiş olsun' telefonu
    1. Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli için 'geçmiş..
    2. 20 yaşında kayınpeder katili oldu
    3. Sözleri Twitter'da patladı: Ölürsem…
    4. CHP'den Abdullah Gül açıklaması
    5. Paraşütleri açılmadı! Uçaktan atılan..
    6. Coutinho gol perdesini açarken tarihe..
    7. Vida'ya milli davet!
    8. MEB onaylı ders kitabında skandal..
    9. Filipinler'de otel çöktü: 2 ölü, 1..
    10. MHP Lideri Bahçeli taburcu oldu
    11. Adnan Oktar'a yönelik operasyonda..
    12. Vesikalık çektirmek için gitti,..
    13. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan..
    14. Sivas'ta halk otobüsü otomobille..
    15. İşgal devletinin Peygamberi hedef alan..
    16. Kirli tezgahı istihbarat bozdu!..
    17. Haksever’in yeni adresi belli oldu!
    18. Milyonlarca kişi merakla bekliyor! EYT..
    19. İYİ Partili isimden Devlet Bahçeli..
    20. İkinci baklavacılar skandalı!..
    21. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan..
    22. ABD Rusya'daki casusunun peşinde
    23. Mobil Radar Timi'nden operasyon! 48..
    24. Mike Pompeo: ABD İran'la savaşmaktan..
    25. Aylin Atmaca'dan ilginç A9 savunması!
    26. O isimden bomba açıklama! 'Fatih..
    27. AK Parti’nin tek kadın eski il başkanı..
    28. FETÖ'de Karlov paniği! Cezaevine bu..
    29. Nafaka mağduru adam Cumhurbaşkanı..
    30. Ulusalcı Doğu Perinçek'ten edepsizlik!
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor