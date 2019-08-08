Kirli planları tutmadı! Kaos tetikçisi yabancı medya sus pus oldu

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Tarihinin en büyük kuşatmasına maruz kalan Türkiye, her alanda saldırılara direnmeye çalışırken emperyalist güçler ve onların yerli maşaları medyayı kullanarak Türkiye üzerinde algı operasyonları yapmaya devam ediyor.

Türkiye’yi çevreleyen ağı genişletmek isteyen Avrupa, Amerika, Suud ve BAE destekli yabancı medya kuruluşları "Türkçe" haber siteleri ve Youtube kanalları açarak ekonomi üzerinde karalama propagandası yapıp felaket senaryoları çiziyor.

Sürü gibi bir anda çoğaldılar!

Yıllardır Türkiye'yi görmeyen yabancı medya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik alanda büyük atılımlar gerçekleştirmesinin ardından üst akıl tarafından devreye sokuldu. Türkiye’yi "Türkçe" yayınlar ile hedef alan yabancı medya kuruluşları arasında İndependent, BBC, Deutsche Welle (DW), Sputnik ve Şarkul Avsat başı çekiyor. Yabancı devletlerin finansörlüğünü yaptığı bu medya çetesi özellikle denetimi zor olan sosyal medya ve interneti tercih ederek kendilerine biçilen görev doğrultusunda istedikleri manipülatif haberleri rahatlıkla yapabiliyor.

Hain planları tutmadı, sus pus oldular!

Ancak tüm algı operasyonları ve karalama kampanyalarına rağmen Türk ekonomisi yukarı yönlü seyrini devam ettirdi. Hükümetin attığı kararlı adımlar ve alınan önlemler ile dolar kuru 5.47 TL seviyesine kadar gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Analistler doların daha da düşeceğini belirtirken ekonomine yaşanan olumlu gelişmeler karşısında kaos tetikçisi yabancı basın yayın kuruluşları büyük bir sessizliğin içine gömüldü.

Özellikle 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında Türkiye ekonomi ile ilgili felaket senaryoları yazan şer medyası tüm çabalarına rağmen Türk ekonomisindeki büyümeyi durduramadı.

İşte Türkiye üzerinde uygulanmaya çalışılan kirli planların maşası yabancı medya organlarından bazıları;

BBC

Yabancı medya kuruluşları arasında en küstah yayın çizgisine sahip kurum olan İngiliz devlet televizyonu BBC’nin Türkçe sayfası provokatif yayın çizgisi ile tetikçilik görevini sürdürüyor. Söz konusu site Türkiye karıştırmak ve kaos çıkarmak için özellikle ekonomiyi hedef alan çok sayıda habere imza attı.

Sputnik

Rusya ve Türkiye arasında ilişkilerin iyi olmasına rağmen Rus medya kuruluşu Sputnik’in Türkçe sayfası da Türkiye karşıtı yayın politikası ile dikkat çekiyor. Sputnik de ABD’nin ekonomik saldırılarına paralel olarak manipülatif haberler yapmıştı.

İndependent

Suudi Arabistan sermayeli İngiliz 'The Independent' Türkçe sayfa açarak Türkiye’yi karalayan diğer bir yayın kuruluşu olarak öne çıkıyor. ABD ile derin ilişkileri olan Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın kontrolündeki Saudi Resarch and Marketing Group (SRMG) bünyesinde bulunan Media Arabia'nın yaptığı lisans anlaşmasıyla "Independent Türkçe" devreye sokuldu. Türkiye karşıtı bir politika izleyen 'Independent Türkçe' de spekülatif haberlerle ekonomiyi hedef almaktan geri durmuyor.

Şarkul Avsat

Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra batılı güçlerin kuklası olan Suud ve BAE destekli medya kuruluşları da Türkçe sayfalar açmaya başladı. Bunlardan birisi de Londra merkezli Arapça medya kuruluşu Şarkul Avsat. Suud sermayeli SRMG’ye bağlı olan Şarkul Avsat, dolar ve ekonomi üzerinden kaos çığırtkanlığı yaparak Türkiye’ye saldırıyor.

Türkçe Youtube kanalları da açtılar

Türkiye’ye diz çöktüremeyen haçlılar ve Ortadoğu’daki işbirlikçileri Türkçe sayfaların yanı sıra Türkiye için içerik üretenYouTube kanalları da kurdu. Alman Deutsche Welle’nin öncülüğünde; İngiliz BBC, Fransız France 24 ve Amerikalı VOA (Voice of America)’nın Türkçe yayın yapan YouTube kanalları bulunuyor.

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