Kirli plan Polonya’da açılıyor!

ABD, Soğuk Savaş döneminde Sovyet karşıtı operasyonlarının merkezi yaptığı Polonya’yı bu kez İran karşıtı zirve için kullanıyor. ABD Başkanı Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilip Tahran’a en sert yaptırımları uygulaması sonrası dün Varşova’da İran odaklı iki günlük konferans başlarken Filistin konusu da yine gündemin ana maddesi olacak.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz’in yanısıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in evsahipliği rolünü üstlendiği konferansa şeref misafiri İsrail’in yanı sıra 60 ülkeden aralarında dışişleri bakanlarının da bulunduğu yetkililer katılıyor. İran karşıtlığı üzerinden İsrail’in yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Yemen, Ürdün, Fas ve Umman da zirveye katıldı.

Konferansın bir diğer odak noktası da Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasında önemli rol oynamış damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in Trump tarafından ‘yüzyılın anlaşması’ diye nitelenen İsrail-Filistin barışı planı. Kushner, Varşova’daki konferansta ‘yüzyılın anlaşması’nı ilk kez resmen tanıtacak, ancak ayrıntılarına girmesi beklenmiyor.