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Kirli plan Polonya’da açılıyor!

ABD’nin Varşova’da ev sahipliği yaptığı İran karşıtı zirve başlarken, Tahran’a yeni yaptırımlar bekleniyor. Ayrıca Trump’ın Filistin’e yönelik “Yüzyılın Anlaşması” adlı sözde barış planı da ilk kez tanıtılacak.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:54
Kirli plan Polonya’da açılıyor!

ABD, Soğuk Savaş döneminde Sovyet karşıtı operasyonlarının merkezi yaptığı Polonya’yı bu kez İran karşıtı zirve için kullanıyor. ABD Başkanı Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilip Tahran’a en sert yaptırımları uygulaması sonrası dün Varşova’da İran odaklı iki günlük konferans başlarken Filistin konusu da yine gündemin ana maddesi olacak.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz’in yanısıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in evsahipliği rolünü üstlendiği konferansa şeref misafiri İsrail’in yanı sıra 60 ülkeden aralarında dışişleri bakanlarının da bulunduğu yetkililer katılıyor. İran karşıtlığı üzerinden İsrail’in yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Yemen, Ürdün, Fas ve Umman da zirveye katıldı.

Konferansın bir diğer odak noktası da Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasında önemli rol oynamış damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in Trump tarafından ‘yüzyılın anlaşması’ diye nitelenen İsrail-Filistin barışı planı. Kushner, Varşova’daki konferansta ‘yüzyılın anlaşması’nı ilk kez resmen tanıtacak, ancak ayrıntılarına girmesi beklenmiyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:54
  1. ABD
  2. Soğuk Savaş
  3. Sovyet
  4. Polonya
  5. ABD Başkanı Trump
  6. İran
  7. nükleer anlaşma
  8. Tahran
  9. Varşova
  10. Filistin
  11. Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz
  12. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  13. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
  14. Suudi Arabistan
  15. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  16. Bahreyn
  17. yüzyılın anlaşması

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Helal olsun Trump, şu Hamas terörünü bitir artık.

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