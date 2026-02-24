Kirli plan ifşa oldu: Facebook, gençleri 'Bell' ile esir alacaktı

Küresel teknoloji baronlarının kâr hırsı uğruna evlatlarımızın ruh sağlığını nasıl hedef aldığı bir kez daha tescillendi. Meta (Facebook) aleyhine açılan bağımlılık davasında dosyaya giren gizli belgeler, şirketin "Bell" kod adlı şeytani projesini gün yüzüne çıkardı. Sadece lise öğrencilerinin girebileceği, içinde isimsiz "itirafların" ve okul koridoru dedikodularının döneceği bu karanlık platformun; gençleri sosyal medya bağımlısı yaparak ana platforma veri taşımak amacıyla kurgulandığı belirlendi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Facebook'un 2018 yılında lise öğrencilerine özel olarak tasarladığı ancak hiçbir zaman kullanıma sunmadığı "Bell" adlı mesajlaşma uygulamasına ait detaylar mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı. Şirketin o dönemdeki stratejisi, gençleri lise yıllarında kendi ekosistemine çekip mezuniyet sonrası ana Facebook platformuna aktarmak üzerine kuruluydu.

Federal mahkemeye sunulan 2018 tarihli dahili sunum dosyalarına göre Bell, öğrencilerin sadece kendi okullarındaki sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurabileceği kapalı bir platform olarak planlandı.

Uygulama içerisinde spor takımları, okul etkinlikleri ve koridor fısıltılarının tartışılabileceği forumların yer alması öngörülüyordu. Facebook, bu hamleyle 18 yaş altı kullanıcı kitlesini kazanmayı ve onları uzun vadede platformda tutmayı amaçlıyordu.

İSİMSİZ İTİRAFLAR VE EĞİTİM ENTEGRASYONU

Uygulamanın tasarım detayları, Bell'in Discord ve Slack gibi modern iletişim araçlarına benzer özellikler taşıyacağını gösteriyordu.

Öğrencilerin isimsiz "itiraflar" paylaşabileceği bölümlerin yanı sıra Google Classroom gibi eğitim teknolojisi ürünleriyle entegrasyon da planlar arasındaydı.

Mezun olan gençlerin Bell üzerindeki verilerinin Facebook akışlarını etkilemesi ve bilgilerini doğrudan ana platforma aktarabilmeleri hedefleniyordu.

SOSYAL MEDYA DEVLERİNE YÖNELİK “BAĞIMLILIK” DAVASI

Bu belgeler; Meta, Google, ByteDance ve Snap gibi teknoloji devlerine karşı açılan geniş kapsamlı bir davanın parçası olarak dosyaya eklendi.

Aralarında 33 eyalet başsavcısının da bulunduğu davacılar, bu şirketleri çocukların ruh sağlığına zarar verdiğini bildikleri halde bağımlılık yapıcı ürünler tasarlamakla suçluyor.

Meta sözcüsü, Bell uygulamasının erken aşamadaki keşifsel bir fikir olarak geliştirildiğini belirtti ancak uygulamanın neden iptal edildiğine dair soruları yanıtsız bıraktı.

Şirket, iddiaların aksine gençlerin güvenliğini destekleme konusunda kararlı olduklarını ve ebeveyn denetimini artıran yeni özellikler geliştirdiklerini savunuyor.