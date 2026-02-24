  • İSTANBUL
İlan ettiler: Oruçluyken diş ağrısı nasıl geçer? Uzmanı uyardı ve iftara dikkat çekti
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İlan ettiler: Oruçluyken diş ağrısı nasıl geçer? Uzmanı uyardı ve iftara dikkat çekti

Ramazan'da diş ağrısı ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"Oruçluyken diş ağrısı nasıl geçer?" sorusunun cevabı Ramazan ayında çok araştırılıyor. Ramazan'da diş ağrısıyla ilgili sorun yaşayanlar için Diş Hekimi Oğuzcan Bakkal ile konuştuk. İftar ve sahurda tüketilen şekerli gıdaların diş ağrısını tetiklediğine dikkat çeken Bakkal, oruçluyken ani başlayan ağrılara karşı yapılması gerekenleri anlattı.

Merve Kantarcı Çulha'ya konuşan Başhekim Oğuzcan Bakkal, bu dönemde en sık karşılaşılan sorunların ağız kuruluğu ve hassasiyet olduğunu belirtti. Tükürüğün doğal temizleme özelliğinin azalmasının çürük riskini artırdığını vurgulayan Bakkal, tatlı tüketimi için "İftardan hemen sonra" uyarısını yaptı. Peki, oruçluyken diş ağrısı nasıl geçer?

Ramazan ayında diş ağrısı şikâyetlerinde artış oluyor mu? En sık hangi nedenlerle başvuruluyor?

Ramazan ayında diş ağrısı şikâyetlerinde artış olduğu ile ilgili kesin bir veri yoktur. Ancak uzun süre susuz kalmaya bağlı ağız kuruluğu, ağız kokusu ve hassasiyet şikâyetleri daha sık hissedilebilir. En sık başvuru nedenleri diş eti iltihaplanmaları, derin çürükler nedeniyle hassasiyet ve ağrıdır.

Ağrı başladığında ağız içerisi ılık bir suyla çalkalanmalı ve derin çürük olan bölgeden yemek artıkları uzaklaştırılmaya çalışılmalıdır. Eğer ağrı dayanılmayacak şekilde ise bir diş hekimine başvurulmalıdır.

Susuz kalındığında ağız içerisindeki tükürük miktarı azalır. Tükürüğün dişleri doğal olarak temizleme ve koruma özelliği vardır. Bu nedenle ağız kuruluğu, ağız kokusu dolaylı olarak çürük ve diş eti problemleri daha belirgin hale gelebilir.

Sahur ve iftarda tüketilen şekerli-asitli gıdalar diş ağrısını tetikler mi? Evet tetikler. Şekerli ve asitli gıdalar özellikle çürük veya hassasiyeti olan dişlerde ağrıyı arttırabilir. Unutulmamalıdır ki ağız içerisinde çürük oluşabilmesi için asidik bir ortama gerek vardır. Ramazan ayı boyunca sahurda ve iftarda tüketilen şekerli-asitli gıdalar ağız içerisinin asidik bir ortama dönüşmesini sağlayarak çürük oluşumunu arttırabilir. Gazlı içecekler, şerbetli tatlılar, yapışkan şekerli gıdalar dişler açısından en riskli gruptur.

Tatlılar dişler açısından ne zaman tüketilmeli? Tatlı tüketilecekse iftardan hemen sonra ve tek seferde tüketilmesi sahurda tüketilmesinden daha yararlıdır. Tatlıdan sonra ağzı su ile çalkalamak ve fırçalamak dişlerimiz için daha koruyucu olur.

