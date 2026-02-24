İlan ettiler: Oruçluyken diş ağrısı nasıl geçer? Uzmanı uyardı ve iftara dikkat çekti

Sahur ve iftarda tüketilen şekerli-asitli gıdalar diş ağrısını tetikler mi? Evet tetikler. Şekerli ve asitli gıdalar özellikle çürük veya hassasiyeti olan dişlerde ağrıyı arttırabilir. Unutulmamalıdır ki ağız içerisinde çürük oluşabilmesi için asidik bir ortama gerek vardır. Ramazan ayı boyunca sahurda ve iftarda tüketilen şekerli-asitli gıdalar ağız içerisinin asidik bir ortama dönüşmesini sağlayarak çürük oluşumunu arttırabilir. Gazlı içecekler, şerbetli tatlılar, yapışkan şekerli gıdalar dişler açısından en riskli gruptur.