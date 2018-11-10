Kirli oyun deşifre oldu! Sildiler ama...

Yaptıkları binbir türlü takiyye ile bilinen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları deşifre olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Fuat Avni hesabı ile yalan haber ve FETÖ propagandası yapan FETÖ'nün sosyal medya trolü, emniyet güçleri tarafından yakalanmıştı. Son olarak Atatürk isminin altına saklanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne saldıran @kacsaatoldu1881 isimli Twitter hesabının nasıl FETÖ propagandası yaptığı ortaya çıktı.

İlgili hesabın, Stratfor isimli sözde özel istihbarat şirketinin 15 Temmuz gecesi yaptığı yalan haberleri paylaştığı öğrenildi. En çok dikkat çeken paylaşımlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi kaçtığı yalanı ve darbeyi destekleyen tweetler yer alıyor.

Tweetleri sildi, ismini değiştirdi ama deşifre edilmekten kurtulamadı



Özellikle, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında halkın direnişini küçümsemek ve etki ajanlığı yapmak için attığı tweetler ile dikkat çeken Kaç Saat Oldu hesabının kullanıcısının tweetleri sildiği görüldü. FETÖ propagandacısı, attığı tweetleri silse de deşifre edilmekten kurtulamadı.Darbeyi destekleyen tweetlerinin ortaya çıkmasıyla söz konusu FETÖ'cü hesap sosyal medyada büyük tepki topladı.



İşte attığı tüm tweetlerle 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabının yalanları ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yaptığı FETÖ propagandası:







17-25 Aralık darbe girişimi zamanında deşifre edilen "AK Partiliyim ama..." diye başlayan söylemlerin inandırıcılığını yitirmesine rağmen bu kılıf, FETÖ üyelerinin hala sık sık başvurduğu bir algı yönetmi.

Bu sefer de "Seçim öncesi medyayı susturuyorlar" yalanı ile kendini savunmaya çalışan Kaç Saat Oldu isimli hesap, kendisine gönderilen FETÖ üslubu ile yazılmış bir mesajı paylaştı. İşte o paylaşım:





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