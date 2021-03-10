Kirli ittifakta pazarlık ve şantaj arka planda mı sürüyor? Dün ‘haddinizi aşmayın’ diyen Yeniçağ bugün halının altına süpürdü

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı birlikte zikretmesi nedeniyle başlayan tartışmalar sürüyor. Taban İmamoğlu ve CHP’nin HDP sevgisine tepkilerini dile getirirken, İYİ Parti’nin yayın organı Yeniçağ’dan ilginç bir hamle geldi.

Dün İmamoğlu’na yönelik İYİ Partili milletvekillerinin sözlerini manşetine taşıyarak, “Haddinizi aşmayın” diyen Yeniçağ, bugün hiçbir şey olmamış gibi gündemini değiştirdi.

Bu konu, Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde de masaya yatırıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Yeniçağ'ın dünkü manşetindeki milletvekilleri o sözlerinde samimilerse bunun bir devamı olması lazım. Bir manşet atıp bitiremezsiniz. Mutlaka yansımalarını da belki daha küçük bir haberle devam ettirmeniz gerekir. İYİ Parti milletvekilleri, dün 8-9'unuz birden çıkıp İmamoğlu'na haddini bil derken, diğer vekillerin de bugün ortaya çıkması gerekir. Bugün bakıyorum bir tane manşet yok. İYİ Partili vekillere bakıyorum, bir tanesi bile çıkıp yeni bir mesaj vermiyor. E acaba o plan çerçevesinde İYİ Parti yapmak istediği tehdidi yaptı ama kamuoyu önünde tartışılamayacak bir mevzu. Çünkü liyakatsiz işe alımlar, yüzde 35 CHP, yüzde 15 İYİ Parti’ye tanınan kontenjanlar vs. gibi kamuoyu önünde tartışılmayacak konular yüzünden, arka planda süren bir pazarlık var mı, kirli bir ittifakın üstünü örtmek için çalışmalar sürüyor mu?”