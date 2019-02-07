Kirli ittifakta büyük kriz: İYİ Parti'ye bırakılan illerde aday çıkaracağız

İYİ Parti'nin Iğdır'da HDP'nin kazanmaması için aday çıkarmaları halinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklaması üzerine HDP de CHP ile yapılan ittifakta İYİ Parti'ye düşen seçim bölgelerinde aday çıkarma kararı aldı. HDP ayrıca, YSK'ya yapılacak başvurularda çıkabilecek olası sorunlara karşı da yedek aday listeleri hazırladı.

Doğu'da adaylarını belirleyen HDP, İstanbul, İzmir ve Adana'nın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da da aday çıkarmayacak. HDP, Gaziantep'te DSP'den aday olan eski HDP Milletvekili Celal Doğan'a, Adıyaman'da Saadet Partisi'nden aday olan Faruk Ünsal'a destek verecek.

HDP, Ankara, Antalya, Mersin ve Şanlıurfa'da ise aday çıkarıp çıkarmama ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim sürecine ilişkin TBMM kulisinde soruları yanıtlayan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, aday belirleme çalışmasının en geç 12 Şubat'ta tamamlanacağını söyledi. YSK'ya verilecek aday başvurularında yaşanabilecek sıkıntılara karşı ‘yedek aday listesi' hazırladıklarını vurgulayan Temelli, "Neredeyse dedesinin suçunu bile bulup çıkarıp getirecek bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

İYİ Parti'ye eleştiri

Kulislerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin kazanmaması için Iğdır'dan aday çıkarmadıklarına ilişkin açıklamasının ardından HDP'nin CHP ile yapılan işbirliğinde İYİ Parti'ye bırakılan seçim bölgelerinde aday çıkarma kararı aldığı iddia edilmişti.

HDP Eş Başkanı Temelli, "Parti olarak böyle bir karar mı aldınız?" sorusuna, "Evet evet" yanıtını vererek şöyle konuştu:

"İYİ Parti'nin ittifak yapmaya çalıştığı zeminle izlemiş olduğu siyaset arasında bir açı var. Özellikle HDP karşıtlığı üzerinden Cumhur İttifakı ile aynı bantta buluşuyor. Bunu anlamakta da güçlük çekiyoruz. Çünkü bir muhalefet partisi iktidara karşı muhalefet yapar, iktidar olmaya çabalar. Bir muhalefet partisi, ‘ben iktidar olmayayım muhalefete muhalefet yapayım diye bir yaklaşım da olabilir mi? Olamaz. İYİ Parti'nin bu anlamda tutarsız bir siyaseti vardır. Bunun neden kaynaklandığını anlıyoruz. Erdoğan rejimi ayrıştırarak, düşmanlaştırarak, ötekileştirerek ayakta duruyor. Bunu da Kürt düşmanlığı ve tabii Kürt halkının en önemli demokratik siyaset mücadele zemini HDP üzerinden bunu yapıyor. Bunun kolay, ucuz siyaset olduğunu biliyoruz. Buna teveccüh ediyorlar. Buradan besleneceklerini sanıyorlar. Bu milliyetçi, ırkçı yaklaşımların yarattığı pasta üzerinden bir siyaset inşa etmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye'ye, Türkiye demokrasisi, barışına çok ciddi zarar veriyor, tahribat yaratıyor. Toplumun geleceğini tahrip ediyor. Ayrıştırıyor. Bu yol yol değildir. Nasıl Erdoğan'a bunu söylüyorsak İYİ Parti'nin bu anlamda muhalefeti de gerçekçi, sahici bir muhalefet değildir."

Yerelden gelen raporlara göre karar veriliyor

HDP Eş Başkanı Temelli, bir yerde aday çıkartırken ya da çıkarıp çıkarmama kararı alırken, CHP'nin ya da bir başka partinin o yerdeki adayına değil yerelin çalışmasını dikkate aldıklarını söyledi.

Temelli, yerelin ‘biz burada demokrasi güçleri, sivil toplumla görüştük aday çıkartacağız' derse aday çıkarttıklarını, yerelin ‘burada aday çıkartmayalım, demokrasi güçleri, sivil toplum örgütleri, sendikalar güç birliği oluşturalım. AKP-MHP ittifakını ancak böyle geriletebiliriz' derse de aday çıkarmadıklarını anlattı. Temelli, adaylarını açıklamadıkları bazı yerlerin hala olduğunu, buralarda da yerelden gelecek raporlara göre aday çıkarmayacakları seçim bölgeleri olabileceğini kaydetti.

"Oy bölünüyor"

Bazı yerlerde aday çıkarma kararlarıyla ilgili 'oylar bölünüyor' şeklindeki yorumları da değerlendiren Temelli, "Oy bölünüyor, birleşiyor aritmetiğine girmemek gerekiyor, tabana bakmak gerek. Burada şunu sormak gerekiyor. AKP-MHP blokunu geriletecek seçenek oluşturuyor muyuz, oluşturamıyor muyuz? Biz demokrasi, barıştan yana bir seçenek oluşturuyorsak zaten orada taban ortaklaşıyor, orada aday çıkartmak gerekmiyor. Ama seçenek oluşturamıyorsanız o zaman aday çıkartarak seçeneği işaret etmek gerekiyor. Aday çıkarıp çıkarmama konusundaki kriterimizi biz böyle koyduk" diye konuştu.