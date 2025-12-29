Kirli ittifakın maskesi düştü! CHP ve yandaşı Sözcü'nün "şehit istismarı" ile "terör seviciliği" arasındaki riyakar oyunu deşifre oldu

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında CHP ve destekçisi Sözcü gazetesinin, Türkiye’nin birlik ve beraberliği için atılan adımları baltalamak adına nasıl bir "riyakarlık" içinde olduğunu gözler önüne serdi. Karahasanoğlu, yıllardır hatırlanmayan Kayseri şehitlerini aniden sürmanşete taşıyan Sözcü ile aynı günlerde Uludere üzerinden devlet karşıtı söylemlerle Kürt vatandaşları tahrik etmeye çalışan CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun aslında "aynı kirli senaryonun" iki farklı yüzü olduğunu vurguladı.