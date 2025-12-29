  • İSTANBUL
Gündem Kirli ittifakın maskesi düştü! CHP ve yandaşı Sözcü'nün "şehit istismarı" ile "terör seviciliği" arasındaki riyakar oyunu deşifre oldu
Gündem

Kirli ittifakın maskesi düştü! CHP ve yandaşı Sözcü'nün "şehit istismarı" ile "terör seviciliği" arasındaki riyakar oyunu deşifre oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kirli ittifakın maskesi düştü! CHP ve yandaşı Sözcü'nün "şehit istismarı" ile "terör seviciliği" arasındaki riyakar oyunu deşifre oldu

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında CHP ve destekçisi Sözcü gazetesinin, Türkiye’nin birlik ve beraberliği için atılan adımları baltalamak adına nasıl bir "riyakarlık" içinde olduğunu gözler önüne serdi. Karahasanoğlu, yıllardır hatırlanmayan Kayseri şehitlerini aniden sürmanşete taşıyan Sözcü ile aynı günlerde Uludere üzerinden devlet karşıtı söylemlerle Kürt vatandaşları tahrik etmeye çalışan CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun aslında "aynı kirli senaryonun" iki farklı yüzü olduğunu vurguladı.

Uludere ve Kayseri CHP’nin riyakarlığı

 ALİ KARAHASANOĞLU 

Sezgin Tanrıkulu’nun da samimiyetine inanmıyorum, Sözcü gazetesinin de..

Biri CHP’li. Diğeri CHP’nin destekçisi.

İkisi de Millet İttifakı övücüsü....

Birinci olayda, Sözcü gazetesininin 11 gün öncesindeki sürmanşetindeki gibi, 17 Aralık 2016’da Kayseri’de şehid edilen askerlerimiz, 9 yıl sonra hatırlanıyor.. Şehid istismarı yapılıyor.. 8 yıldır hatırlanmayanlar, kent uzlaşısı yapılırken düşünülmeyenler, şimdi PKK’ya silah bıraktırılırken hatırlanıyor.

Aslında hatırlanmıyor.

İsrail’in sözcülüğü yapılıyor.

Teröristler üzerinden nemalananların sözcülüğü yapılıyor..

Keşke şehidlerimizi gerçekten ansalar. Gerçekten şehidlerimizi 8 yıldır sürmanşetten verseler..

Gerçekten, “belediye başkanlığı koltuğu için, biz şehidlerimizi satmayız” demiş olsalar...

Yorumlar

yalovada sehit varmı acıklayın

yalovada durumlar nedir sayın Yeni akit az bakın durumlar nedir ordakilerin daesci el kaideci ne olursa olsun az bakın durumlara
