Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti (İP) lideri Meral Akşener, HDP ile ittifakı ısrarla reddetse de, 31 Mart seçimleri için hazırlanan listeler kirli ittifakı gün yüzüne çıkarttı. CHP’nin aday listelerinde terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP’ye yakın çok sayıda isme yer verildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bizzat HDP ve türevi partilerde aktif siyaset yapan bazı isimler de CHP listelerinden aday gösterildi.

Terörist cenazesine araç

CHP'nin Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterdiği Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde teröristlere yakınlığı ile gündeme geldi. 2016 yılında Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesine araç tahsis eden Karalar, eleştirilerin odağı olmuştu. Başkan Karalar'ın tahsis ettiği aracın üzerine PKK paçavraları asılmış, bu görüntüler de büyük tepki çekmişti.



(Zeydan Karalar)

Tam bir HDP aşığı



(Muammer Canbulat)

CHP’nin Adana Yüreğir'de aday gösterdiği Kamuran Karaca da tartışmalı isimlerden diğeri. Ankara’daki Genel Merkez binasında YPG’li yaralı teröristlerin tedavi edildiği Eğitim-Sen’in eski genel başkanı olan Karaca, terör bağlantısı nedeniyle ihraç edilen kamu çalışanlarının avukatı gibi hareket etti. Hendek olaylarında sokağa çıkma yasağına direnen Karaca, bu süreçte Selahattin Demirtaş ve HDP’li isimlerle görüştü, operasyonun durması için iş bırakma çağrısı yaptı.

Rozetini demirtaş taktı



(Selahattin Demirtaş ve Mustafa Sarıgül)

Tunceli Ovacık'tan aday gösterilen Mustafa Sarıgül de doğrudan BDP’de aktif siyaset yaptı. 2013'te BDP'ye üye olan Sarıgül’e rozetini bizzat dönemin BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş taktı. Törendeki konuşmasında daha önce CHP’li olduğunu belirten Sarıgül, “Bundan sonra siyasi, demokratik, kültürel Dersim kimliği oluşturmak için kendimi en iyi ifade edebileceğim ve mücadeleyi en üst düzeye taşıyabileceğim BDP'ye katılıyorum” demişti.

Görevden alındı



(Muammer Canbulat)

Siirt Baykan'a bağlı Atabağı beldesinde CHP’nin tercihi Muammer Canbulat oldu. Canbulat da 2014 yılında HDP’nin kardeş partisi DBP’den belediye başkanı seçilmişti. 2017'de “terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne yardım ve yataklık” gerekçesiyle hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Canbulat, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış, yerine de Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey kayyım olarak göreve getirilmişti.

Öcalan’a ‘önder’ dedi



(Namet Parlak)

Van Başkale’de de manzara aynı. CHP’nin aday gösterdiği Namet Parlak da eski bir BDP’li. Parti rozetini HDP milletvekili Özdal Üçer'in taktığı Parlak, teröristbaşı Öcalan'dan 'önder' diye söz etmişti. İşte Parlak'ın o konuşması: “Önder Apo'nun başlatmış olduğu süreç, demokratik özerklik inşasına bugün katılmak bize onu veriyor. (..) gönülden bağlı olduğumuz harekete ve Kürt halkına bu saatten sonra elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağız.”

CHP'den istifa etmişti



(Cafer Çiçek)

CHP'nin Tunceli Nazimiye belediye başkan adayı Cafer Kırmızıçiçek’in adı da HDP’ye verdiği açık destekle gündeme gelmişti. 7 Haziran 2015 seçimlerinde “HDP'nin parti olarak seçime girmesinin Türkiye halklarına bir umut olduğunu” belirten Kırmızıçiçek, CHP’den istifa ettiğini şu sözlerle duyurmuştu: “Önümüzdeki seçimlerde HDP'yi destekleme kararı almış bulunmaktayım. Bundan dolayı mensubu bulunduğum CHP'den bugün itibariyle istifa ediyorum.”

HDP’ye çalıştılar



(Erdem Gül)

CHP’nin içindeki HDP sempatizanları bunlarla da sınırlı değil. Diyarbakır’da Bağlar Belediye Başkan Adayı gösterilen Hebun Kaplan 1 Kasım seçimlerinde HDP’nin barajı geçmesi için açıktan çalıştı. Kaplan Twitter hesabından gerekçesini şöyle açıkladı: “Eğer CHP’lilerin HDP’nin barajı aşması için vereceği desteği HDP’liler de başkanlık için İnce’ye verirse, tavanda kurulamayan birlik tabanda kurulabilir ve kalıcı barışın önünü açabilir.”

İzmir’de Soyer Adalar'da Gül



(Tunç Soyer)

CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş’ın HDP ile flörtü de sık sık gündeme gelirken, İstanbul Adalar’dan aday gösterilen Erdem Gül de HDP güzellemeleri ile biliniyor. “HDP seçmeni ve HDP meşrudur, gerçektir. Bu gerçeği HDP’yi kriminalize ederek, suçlu ilan ederek eğip bükemezsiniz. Sizin her türlü eğip bükme çabanızı da aşar zaten” diyen Gül'e HDP de desteğini açıkladı. Kadıköy’de aday gösterilen Şerdil Dara Odabaşı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olan Tunç Soyer’in de HDP’ye verdiği destek geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

(Yeni Şafak)