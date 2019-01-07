Kirli işbirliğine yeniden başlıyorlar! ABD'den YPG'ye yeni yardım

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çekilme" açıklamasına rağmen ABD'nin YPG'ye yönelik yardımları devam ediyor.

K24'ün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Aralık günü ABD güçlerini çekeceklerini ilan etmesinden bu yana, terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelere 3 konvoyluk askeri yardım ulaştırıldığı bildirildi.

Askeri mühimmat gönderildi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, "ABD askeri birlikleri önceki gece Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden Ayn el Arab (Kobani)’ye ve Fırat’ın doğusuna 150 tırdan oluşan konvoyla askeri mühimmat ve zırhlı araç gönderdi." bilgisi verildi.

Gözlemevi’ne göre ABD, Trump’ın açıklamasından bu yana Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere 3’üncü kez askeri yardım konvoyu ulaştırdı.

3 farklı yardım

20 Aralık’ta Deyr ez-Zor bölgesine 150, 29 Aralık’ta da uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu Rakka, Münbiç ve Ayn İsa’ya 200 tırlık konvoyun ulaştığı belirtildi.

Suriye’den çekilme kararıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" demişti.