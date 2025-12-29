  • İSTANBUL
Kirli çark sosyal medyada mı dönüyor? TikTok'ta 350 bin TL'lik "doğum günü" bağışı şaşkınlığa neden oldu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milyonlarca gencin vakit geçirdiği sosyal medya platformu TikTok, akılalmaz bağış tutarlarıyla bir kez daha tartışmaların odağına yerleşti. Son olarak bir kullanıcının doğum günü bahanesiyle canlı yayında tam 350 bin TL değerinde hediye ve bağış toplaması, "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Gençleri zehirleyen sosyal medya uygulaması TikTok'ta kara para aklandığı iddiaları hız kazanmaya devam ediyor. Son olarak Onur Sermik isimli bir TikTok kullanıcısına 1.2 milyon jeton atıldı. Türk lirası değeri tam 350 bin TL. Bu yapılan bağışlar kara para aklandığı iddialarını güçlendirdi.

Vatandaşlar, normal şartlarda kazanılması güç olan bu meblağların dakikalar içinde bir hesaba akıtılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

 

Daha önce MASAK tarafından mercek altına alınan ve bazı operasyonlarla çalıntı kredi kartı ya da yasa dışı bahis paralarının aklandığı tespit edilen platformda, "bağış" adı altındaki bu devasa para trafiği kirli bir mekanizmanın işareti olarak yorumlanıyor. Takipçi sayısı az olan veya içerik üretmek yerine sadece ekran karşısında oturan isimlere yağan bu paraların, hangi karanlık odaklar tarafından ne amaçla gönderildiği merak konusu oldu. Kamuoyu, devletin ilgili birimlerinin bu şüpheli para hareketlerini inceleyerek olası bir kara para aklama tezgahını deşifre etmesini bekliyor.

Vatandaş

Neden hala hükümet tiktoku kapatmıyor Kadınlar soyunuryor para için rezillik diz boyu
